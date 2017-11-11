〈南部〉新台17線北段 終於動土了

2017-11-11

拖10年 陳菊激動地說「好幾度想放棄！」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新台十七線因卡在軍方土地問題，一拖十年，昨終於正式動土，市長陳菊激動地說，中間協調過程困難，「好幾度想放棄！」

新台十七線（濱海聯外道路開闢工程）北段動土典禮，昨天下午舉行，楠梓、梓官區數百民眾參加。

高雄市工務局新工處指出，原台十七線於行經左營及楠梓舊聚落的路段，因路幅受限，經常塞車，市府因此於原台十七線西側，規劃截彎取直的新台十七線。

陳菊致詞時強調，新台十七線因行經軍方土地，一拖十年，與國防部長溝通好了，該部長又下台，中間過程艱難，「好幾度想放棄！」去年在立院外交及國防委員會召集委員劉世芳給軍方壓力下，終於達成共識。

新台十七線北段北起高雄市橋頭區典昌路，南至楠梓區德民路，路寬五十公尺，全長約二．一公里，總工程經費近十億元，工程包含路堤填築、廣昌排水護岸工程、一座跨後勁溪橋梁，預定一○八年底通車。至於新台十七線南段的五公里道路，因經過人口密集地區，仍需再協調，目前無確切完工時程表。

新工處說，新台十七線全段通車後，預期可縮短橋頭至左營二十六％的車行距離，減少三十％的行車時間，同時移轉原台十七線三十至五十％的交通量。