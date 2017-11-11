〈北部〉湖口推廣良質米 2.2億農產加工廠啟用

2017-11-11

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉以水稻為最大宗農作物，但稻穀倉庫面積小且機械老舊，湖口鄉農會在台一線購地新建農產加工廠，並引進機械設備，共斥資二點二億多元，預定今天（十一日）落成啟用。

湖口鄉農會理事長羅世鈞表示，全鄉可耕種面積約一千八百公頃，全年水稻面積一千兩百公頃，產量約六千公噸，屬最大宗農作物，農會長期配合政府政策代收公糧，也積極推廣良質米生產；其中大窩口米台農七十一號品種，一○四年摘下全國經典好米冠軍賽的香米組冠軍。

農會總幹事呂學城說，近年小地主大佃農與活化休耕地政策的推行，水稻種植面積逐年增加，但農會原有的稻穀倉庫面積不足，而且機械老舊，效能衰退，經會員代表大會同意，一○一年斥資近五千萬元，在台一線八德路二段購得一點一八公頃農地，申請興辦糧肥倉庫事業計畫。

農會推廣部主任吳家亮表示，此案獲農委會農糧署同意，經新竹縣政府核准變更為特定目的事業用地，委託建築師設計規劃後，在去年元月開工，興建佔地一千坪、高二十一公尺鋼構廠房，工程費約八千五百多萬元。另新添廠內設備，包括九座各三十二噸乾燥機、負載量共二百八十八公噸、七座共四千噸的低溫貯存桶設備、六十噸全電子式地磅等，合計九千餘萬元。農產加工廠總經費二億二千五百五十八萬元，其中農糧署補助五千七百二十九萬元，其餘由農會自籌。