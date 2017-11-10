〈北部〉龍潭龍平路拓寬開工就停擺 挨轟好大喜功

2017-11-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府斥資一億八千多萬元進行龍潭區龍平路拓寬工程，今年二月九日由市長鄭文燦鄭重主持開工典禮，不料開工後工程就停擺，市議員閻中傑昨天質詢抨擊鄭文燦好大喜功，只急著開工，讓民眾有被騙的感覺；鄭文燦答詢表示，龍平路拓寬工程原預計今年十二月完工，但市府求好心切，想一併將電纜線地下化，導致工程延後，目前已重新發包，預計明年十一月底可完工通車。

鄭文燦︰配合電纜地下化而延後

工務局長黃治峯說，地方希望龍平路拓寬工程進行時，能同步將電線電纜地下化，市府配合立委呂玉玲向中央爭取經費，只是過程曠日廢時，加上地下化工程費三千多萬元（市府配合一千萬元），台電還要設計，直到最近才完成發包，道路拓寬與電線電纜地下化工程將同步進行。

20日重新開工 明年11月底通車

黃治峯說，龍平路拓寬工程由龍潭區公所發包，於今年二月九日開工，原本預計十二月可完工通車，因等待台電的電線電纜地下化設計發包，導致工程拖延八個月，依合約規定，工程拖延六個月還未動工，得標廠商依法要求解約，市府只能退還履約保證金另行招標，目前工程已完成重新招標，預定廿日開工，明年十一月底可完工通車。

閻中傑質詢表示，從這件工程可見鄭文燦根本是好大喜功，管線單位都還沒完成協調，就急著發包開工，導致完工期程延後一年，還記得二月九日開工時，民眾都給鄭文燦掌聲，如今真有被騙的感覺。

閻中傑表示，龍平路原本是龍潭區中豐路五九四巷，目前只進行中豐路到福龍路的工程，希望市府能夠持續推動福龍路到成功路的二期工程；鄭文燦允諾會評估二期工程，並對求好心切造成工程延誤的狀況，會在廿日開工典禮時向居民解釋。

龍平路一期拓寬工程，全長約九四五米，要將現有約四到六米的道路拓寬為十二米雙向道，徵收土地面積約一萬一三六○平方米，徵收費用約一億五千萬元，工程費三四三○萬元，總工程經費逾一億八千萬元。