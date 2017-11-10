〈中部〉彰縣營養午餐大賽 46元煮出四菜一湯

2017-11-10

10廠商參賽 價低又美味

〔記者陳冠備／員林報導〕食材成本只有四十六塊錢，如何煮出四菜一湯的營養午餐？彰化縣政府昨日在員林國小首度舉辦「彰化縣學校午餐食材大會師」活動，共有十組廠商報名競賽，廠商家嘉餐盒以地瓜飯、無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜、味噌海帶芽湯，獲得冠軍。

活動規定業者只能利用四十六元成本，煮出四菜一湯一飯料理，競賽者無不集思廣益，在最符合成本內完成，名人主廚詹姆士也現場示範「奶油香菇」、「酥炒花椰菜」兩道菜，不但價格低廉，又有營養的料理。

縣長魏明谷表示，這次舉行午餐食材大會師活動，特地邀請縣內十大廠家相互競技，並請名廚詹姆士廚藝示範，如何運用當地食材，做出安全、營養又美味的營養午餐。有廠商表示，大家都要求菜色不只要好，還要符合有機無毒，但在成本上，現行營養午餐費用（小學四十一元、中學四十六元）根本不夠用，希望政府提高補助三到五元，才能讓學生營養更有保障。

業者要求提高經費補助

冠軍廠商家嘉餐盒老闆張銘達說，利用當季食材設計無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜四道菜，搭配地瓜飯與味噌海帶芽湯，這套食材兼具蛋白質、醣及脂肪三大營養素，不過以四十六元成本而言幾乎毫無利潤，原本縣內還有二十七家業者，現僅存十三家業者慘澹經營。加上食安意識抬頭，若執行四章一Q政策，成本一定往上疊，若經費補助不同步進行，恐有更多業者退出，不能總是要求五星級的料理，卻要求路邊攤的價格。

和其他縣相比 餐費差不多

目前宜蘭縣國中小三菜一湯，每餐三十八至三十九元，花蓮縣國中（四菜一湯）每人每餐四十五元、國小（三菜一湯）每人每餐四十元，每週一日供應有機蔬食，當日國中每人每餐五十一元、國小每人每餐四十六元，台東縣國小三菜一湯，價格四十五元，雲林縣三菜一湯約三十元，但廚工薪水、設備等由公家負擔，南投縣營養午餐一餐平均約三十八元，三菜一湯，有時附水果，免費供應，彰化縣其實並不算最低。

彰化縣政府教育處體育保健科科長張淑珠說，縣府目前補助每位學童營養午餐二十五元費用，教育部規定只要每月過半數食材達到四章一Q，就補助每人每餐新台幣三﹒五元獎勵金，期望能落實「食安五環」改革政策。