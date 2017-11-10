〈中部〉阿里山鐵道橋 枕木腐朽掉落溪中

2017-11-10

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣一名李姓退休公務員爆料，阿里山森林鐵路跨越牛稠溪的鐵道橋枕木腐朽嚴重，甚至整根掉落，恐危及行車安全、旅客權益，質疑林鐵營運管理權責，今年底就要由代管的台鐵林鐵管理處回歸林務局嘉義林管處，可能交接期的維護工作為按部就班。

林鐵管理處︰今補好

台鐵林鐵管理處代理監工長陳志憲回應，脫落枕木今天就會補上，腐朽部分也會視狀況更換，而軌道間少一根枕木，尚不致影響行車穩定與安全，連續相鄰三根都沒有才不行。

李男說，據他了解，枕木依規定應該要泡過一段時間的柏油，才具防腐蝕與防白蟻等功能，也才禁得起風吹日曬雨淋，但林鐵鐵道橋枕木大多不見柏油痕跡，可能是偷工減料，致枕木腐蝕嚴重，甚至整根脫落，卻遲不見更新。

陳志憲強調，林鐵第十三號橋（跨越牛稠溪竹崎段）的枕木，是當年嘉義林管處裝置，以整根原木做防腐處理，並未浸泡柏油，五年多來，整座鐵道橋二百多根枕木，只有兩根更換成柏油枕木，可見其具一定程度耐腐抗朽功能。

13號橋還有3根要換

陳志憲說，道班員工都依規定巡視維護責任路段，七日並未發現十三號橋枕木脫落情事，九日中午看到後，已排定今天更換，至於還有三根腐朽比較明顯的，因非位於使力區，評估沒有立即性危險，將於兩個月內抽換。

他表示，林鐵雖在年底更換管理機關，但對道班員工而言，不管誰當家，都會全力維護鐵道安全，不會有所謂的交接空窗期，請鄉親如果發現類似異樣，立即和林鐵聯絡，林鐵處一定會進行緊急處置。