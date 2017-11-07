〈台北都會〉旅客中心都更案不划算 基隆議員要市府硬起來

2017-11-07

議員要求不惜封港抗爭

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港的郵輪旅客今年逼近九十萬人次，各黨派的基隆市議員昨天在議會發言盈庭，計有二十八人次為基隆市未蒙其利叫屈，抱怨擬興建的基隆港旅客中心大樓，中央雖然同意「利益共享」，但遠低於市府直接把土地都市更新後所獲得的利益；議員皆要求市長林右昌硬起來，甚至不惜「封港」抗爭，議員願意站在第一線表達民怨。

市長會後未發表新意見

對於各黨派議員的要求，林右昌在昨天下午五點的議程結束時，還沒有機會上台答覆，他在會後也未發表意見。

國民黨議員藍敏煌等人指出，計畫興建的旅客中心大樓佔地四．七公頃，預期都更之後，市府可獲得約二千八百坪土地，交通部函文盼「利益共享」，要將土地質押設定給港務分公司使用，三十年營運期若有稅後盈餘，才要支付市府回饋金，初估三十年可望支付六億多元回饋金，但都更後二千八百坪土地的價值遠遠高於六億元回饋金，中央的「利益共享」並不划算，對基隆市不利。

民進黨議員施世明等人也說，市政府以往每年有二十幾億元商港回饋的港工捐，加入ＷＴＯ後被取消，數十萬遊客來基隆搭乘郵輪，基隆市看得到利益卻吃不到，只能看著「過路財神」乾瞪眼；希望林右昌力爭回饋金，就像已故市長許財利曾嗆聲「封港不讓船隻進出」，林右昌也應該拿出魄力「硬起來」。

包括韓良圻、張錦煌、張漢土、莊榮欽、莊錦田、張耿輝等議員都紛紛發言，痛批基隆港「生雞蛋無，拉雞屎一堆」，韓良圻、呂美玲都表示願意站在「封港」的第一線。

另外，基隆市田寮河畔的帶狀公園開闢案，去年底已拆除五戶違建，剩下二十戶等待徵收，日前獲內政部土地徵收審議委員會通過，預計在明年初的農曆年前拆除，明年八月底前完成公園開闢。