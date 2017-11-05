〈中部〉嘉縣爭取 規劃智慧長照示範專區

2017-11-05

衛局：初步獲中央政府認同

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府、前瞻社昨天在嘉義長庚醫院舉辦「前瞻健康照護產業提升台灣競爭力論壇」，縣府提出在高鐵嘉義站、縣治特區（太保、朴子）一帶，規劃「智慧長照示範專區」的構想，但是有法令、土地等問題待突破；嘉縣衛生局長許家禎說，經過年餘溝通，初步獲中央政府認同，已向行政院爭取規劃費，核准並補助後就會啟動專區規劃案。

嘉義縣長張花冠、監察院長張博雅、行政院政務委員吳政忠、衛生福利部常務次長薛瑞元，及嘉義、台南多所大專院校與醫院代表與會，討論台灣未來健康照護產業發展。

張花冠說，縣內各工業區正在開發，可供長照、精密醫材、輔具等產業投資與進駐，嘉義地區有八大醫院、八間大專院校提供及研究照護資源，希望中央整合實現嘉縣智慧長照專區，推動創新照護產業。

落腳高鐵站、縣治特區一帶

許家禎說，嘉縣老年人口多，在地長照經驗可推向全國，目前規劃的智慧長照示範專區面積約二百七十公頃，有長照發展研究中心、智慧長照產業研發中心、智慧長照產業工業區、物流中心及專責管理中心等。

吳政忠、薛瑞元對嘉縣構想，表達支持之意，但薛指實際執行仍待各部會協調。

中正大學副校長郝鳳鳴發表長照產業調查研究結果，建議發展各類智慧監測、穿戴裝置、機器手臂等生活科技，減輕醫療照護人員負擔，中正大學有高齡研究基地及嘉己人跨領域科技創新中心，可提供創新照護產業發展研發能量。