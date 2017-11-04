〈南部〉南鐵永康段地下化 新增兩車站

2017-11-04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鐵路地下化工程未來將延伸到永康，全長約七公里的永康地下化路段，除現有大橋及永康車站外，將新增兩座車站，包括地下車站康橋站與高架車站永康工業區站。交通局表示，未來永康地下化，預計過永康站才開始爬坡，與高架段連接，至於出土位置要等綜合規劃出爐後才能確定。

地下增康橋站 高架增永康工業區站

市議員楊中成昨天針對南鐵及永康鐵路地下化提出質詢。他表示，多數民眾都支持南鐵地下化，而地下化延伸到永康非常重要及迫切，若未延伸到永康，永康大橋地區交通將會進入黑暗期，而永康砲校的開發也沒有什麼用，只有地下化才能讓大橋及砲校開發的效益極大化，永康也才有好未來。

代理市長李孟諺表示，南鐵地下化工程仁德段已開工，北區路段已經發包，仁德段徵收案預計下週進行審核，如通過未來辦理徵收將更為順利。而照顧住宅現在登記相當踴躍，預估南鐵案會有九成拆遷戶同意，最後約一成、廿幾戶，市府會以更多的耐心來溝通，相信應可解決，而未來也希望讓南鐵市區地下化與永康地下化工程能夠無縫接軌。

交通局長林炎成昨天表示，台南鐵路立體化延伸到新市，永康段採地下化，新市段採高架，善化則改善現有平面路段，全長十八．三公里，總經費四四三．三億元。其中，永康地下化七．一五公里，除現有的大橋、永康兩站地下化外，並新增康橋站（地下）、永康工業區站（高架）兩站。全案於前瞻計畫先匡列三四二．四九億元，一○七年度交通部已編列預算五百萬元由鐵路改建工程局辦理綜合規劃。