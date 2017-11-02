〈中部〉公設民營長照中心 南投首家在中寮

2017-11-02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣第一家公設民營綜合式長期照顧服務機構，伊甸基金會附設「耆福綜合式長期照顧服務機構」，昨日在中寮鄉揭牌啟用，屬於A級長照旗艦店，將搭配B級南基醫院和樂齡生活關懷協會，及C級柑仔店的和興社區協會和龍眼林協會。

「南投縣私立耆福綜合式長期照顧服務機構」，昨日由伊甸社會福利基金會資源發展處處長張炎玉主持開幕典禮，行政院中辦副執行長湯火勝、縣府社會處代處長羅雅南及鄉長張永輝、地方民代、多家醫院、贊助廠商都來參加。

「耆福綜合式長照服務機構」是南投縣首宗「公設民營」的長照中心，縣府從公益彩券基金提撥補助經費七百多萬元，公所自籌一百多萬元經費，整建鄉立托兒所的建築物為長照機構。

縣府社會及勞動處代處長羅雅南表示，中寮鄉老年人口偏高，鄉內並無機構式專業服務機構，為提升中寮鄉福利服務照顧資源及網絡，才以「公設民營」模式來辦理。

這座整合型服務中心有交誼廳、咖啡廳、視聽室、多功能活動教室、體適能教室、療育花園…等設施，設備多空間也寬敞，伊甸基金會擬先收三十名失智、失能老人，最多只擴充到收置四十名老人，以維持品質。

羅雅南也說，縣府推行「長期照顧、在地老化」政策，未來尚有幾個鄉鎮將陸續爭取經費興修建公有建物，拓展並活化照顧服務基地，達成中央政策所要求提供民眾「用的到、看的到、找的到」長期照顧服務與網絡。