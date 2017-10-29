〈台北都會〉天母搞什麼鬼 今天繼續嗨

2017-10-29

〔記者黃建豪／台北報導〕邁入第九屆的台北市萬聖節盛會「天母搞什麼鬼」昨於天母商圈登場，估計吸引二十萬人次，台北市長柯文哲也以巫師造型到場，發蛋捲、代表頒獎給孩童之外，受到氣氛渲染，還臨時增加行程參與「搞鬼大道」遊行。

商業處表示，今年活動邀請俄羅斯國寶卡通「瑪莎與熊」吸引孩童，另在忠誠路封街舉辦搞鬼大道遊行，讓身穿奇裝異服的鬼怪大鬧天母城，在天母公園則有野餐、貝丹的秘密市集等活動，中午過後就將天母一帶的人行道都擠得水洩不通。

天母昨天的人潮之多，以柯文哲昨下午一時十五分在合作店家前要發蛋捲，到場前三十分鐘完全沒人排隊，但到場前十五分鐘就排出三十多公尺長隊伍可見一斑。柯文哲發完蛋捲時，還被民眾虧「你就是那個常常失言的市長嗎？」柯文哲只能笑答：「對啦對啦！」隨後則走訪各萬聖節市集與攤位，一路受到民眾歡迎，邊走邊停下合照，還臨時改變行程，短暫參與遊行活動。

一天熱鬧過後，商業處提醒，「天母搞什麼鬼」萬聖節活動還沒結束，今天（二十九日）在天母商圈，仍有多達兩百五十間店家，可讓孩童免費討糖， 新光三越天母店、大葉高島屋也分別推出創世公益搞怪趣萬聖園遊會、高知縣須崎市吉祥物Shinjokun見面會等活動。