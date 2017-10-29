〈中部〉湖子內重劃區 休專區乏人問津

2017-10-29

住宅區、商業區幾近完售

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市湖子內區段徵收公有地，自去年十二月至今共進行六次標售，住宅區、商業區幾近完售，標售金額累計十億八千三百九十三萬餘元，目前尚有八公頃休閒專用區及工業區等土地，待十二月中旬標售；市府地政處長饒嘉博昨表示，休閒專用區配合健康防老園區，可蓋健康住宅，給予獎勵後的建蔽率為四十％，容積率四百二十％，等待業主入主開發。

附近有焚化廠 業者觀望

市府另於湖子內區段徵收公有地保留十四．一六公頃作為健康防老園區，也已有標售出多筆休閒專用區土地，但嘉市垃圾焚化廠就在旁邊，不少業者看到焚化廠煙囪紛紛抱著觀望態度，目前健康防老園區發展待突破，健康住宅也暫無建案申請。

饒嘉博強調，嘉市垃圾焚化廠污染管制達國際標準，不會影響當地居民生活，會就當地未來發展向業者說明，同時依市場需求，將休閒專用區土地採分割標售，希望吸引業者投資共同建立健康防老園區。

住商不動產嘉義市新民店長陳亮全分析，湖子內區段徵收範圍位於嘉市南側邊緣，為最新開發的重劃區，整體開發性及環境優於舊市區，未來發展空間值得期待，此為住商區、商業區土地得以順利標售原因。

另有民眾建議，嘉義市區的建地越來越少，希望市府能將湖子內區段徵收休閒專用區變更為住宅區。對此，饒嘉博表示，休閒專用區是依照都市計畫規劃內容，待一段時日後檢討。

依實價登錄資料顯示，湖子內區段徵收開發至今，截止今年九月底土地交易筆數已超過四百筆，建案也有八十件，市府核發的建照張數有三百七十一張，目前住宅區每坪成交行情約十二至十五萬元。