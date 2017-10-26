〈中部〉嘉市府擬組改 明年總預算歲出編137億

2017-10-26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府明年度總預算草案出爐，歲入編列一百廿三億四千一百萬餘元，歲出編列一百卅七億四千五百萬餘元，歲入歲出差短十四億三百萬餘元，比去年差短九億七千餘萬元多；市府主計處長房銘輝說，因應市府推動組織改造，依改造後組織編制與規模編列總預算，歲入歲出差短增加是因提高經濟發展支出預算比例，及預先編列前瞻基礎建設計畫配合款等，待中央核定，再辦理追加減預算調整。

歲入歲出差短14億多

嘉市明年總預算歲入一百二十三億四千一百九十一萬餘元，較去年一百一十六億一百○一萬餘元，增加七億四千九十萬餘元，歲出一百三十七億四千五百○九萬餘元，較去年增加十一億七千四百○四萬元，歲入歲出差短十四億三百一十七萬餘元，加上負債一億三千一十一萬餘元，編列賒借收入十五億三千三百廿八萬餘元。

教科文支出42億最高

房銘輝表示，歲出排序最高的是教育科學文化支出，有四十二億餘萬元，包括國中小貧困午餐以及炊事費補助八千九百萬元、興安國小多功能活動中心興建費八千萬元等；經濟發展支出去年金額十七億一千五百五十萬餘元，占總預算比例為十三．六五％，今年由於推動鐵路高架化、前瞻基礎建設計畫等重大建設，提高金額為二十一億九千五百一十二萬餘元，占總預算十五．九七％。

市府規劃組織改造牽涉十一個局處，改造前、後的府內外局處總數維持二十個，局處預算部分，新增「智慧科技處」一億二千萬餘元，都市發展處修正為「都發交通處」三億九千萬餘元，財政處、稅務局併為「財政稅務局」二億三千萬餘元，交通觀光處修正為「觀光新聞處」一億二千萬餘元。