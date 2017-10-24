〈南部〉師監考遲到 抓作弊摔考卷飆罵

2017-10-24

有學生被嚇哭 家長投訴

〔記者陳彥廷、邱芷柔／屏東報導〕屏東縣某高中一名數學老師，因長期慣性遲到引發爭議，日前課堂小考時又遲到未進教室監考，直到上課後二十分鐘回班上見學生疑似作弊，竟當全班面前摔考卷、飆罵，有無辜學生被嚇哭啜泣，家長忍無可忍，要求校方處置。

學生家長投訴指稱，該師長期上課遲到，連已排定好的課堂小考，照樣遲到二十分鐘進教室，人不到課堂監考，事後卻摔考卷飆罵五分鐘，實在離譜。

投訴家長指出，曾向校方反映該師情況，校方竟以老師「遠端監控是否作弊」等語回應，也未正面回應如何處置長期遲到一事，還請家長可親自到校旁聽，態度敷衍，對於學生無端遭該師飆罵，也未見校方及該師道歉，已會同數名家長投訴國教署，要求正視學生的受教權。

學生用藍筆作答 被認定作弊

據悉，該班曾有數名學生在課堂上趴睡而遭該師記警告，當天小考後該師詢問全班「沒有作弊的舉手」，僅少數人未舉手，該師見部份學生在收考卷過程中使用藍筆書寫答案，因而認定是作弊行為，引發整起事件。

被指長期遲到 老師允改進

校方昨天表示，已告誡該師當日未進考場又摔考卷的行為不妥，該師也已答應會改進，至於該師長期遲到一事則未聽聞，但也一併告知該師上課本就應準時到堂，所謂「遠端監控」一事為傳達上誤會，是指該師前往教室時，遠遠從窗戶發現有作弊、吵鬧情事，絕不會漠視學生的受教權。

縣府發言人黃建嘉指出，雖然該校非縣府管轄，但學生都是縣內子弟，縣府會配合該校的上級管理單位，釐清是否有教師的不適當行為，保障縣內學子受教權。