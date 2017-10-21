〈台北都會〉北市公車肇事8成人為 議員促即時監控駕駛

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公車單日載運量達一百三十萬人次，公車駕駛對保障行車安全責任重大。但台北市議員洪健益昨於議會交通質詢指出，公車肇事件數去年達一四○一件，其中逾八成竟是人為因素；更有民眾拍到公車駕駛猛滑手機、掏耳朵的離譜影片。洪健益要求公車上應有即時監控裝置，透過公車業者的中央控制系統，掌握駕駛動態。
去年肇事1401件 多為駕駛疏失
洪健益指出，根據警察局資料，二○一二年公車肇事件數一○九一件、死亡七人，二○一六年為一四○一件、死亡十三人，五年來增加三百多件，有八十二％事故的肇事原因是人為因素，常犯原因有未注意前方人車狀況、左右轉違規或未依路權禮讓，幾乎都是駕駛的個人疏失。
駕駛滑手機、掏耳朵 全都錄
洪健益接著以九月十一日國道一號阿羅哈客運自撞事件為例，指該駕駛為了拿濕紙巾的一秒疏失，造成六人死亡，但民眾向他陳情的台北市公車駕駛影片，可見身穿橘衣的公車駕駛在高架橋行駛時，十八秒內八次低頭滑手機，甚至拿出棉花棒邊掏耳朵邊開車，他不想讓駕駛失業，所以不公布是誰；但這種態度、這種駕駛就不該在台北市開公車，連路線都不該給業者。
公共運輸處長常華珍坦言，該駕駛違規嚴重，可依道路交通管理處罰條例卅一之一條開罰三千元，也有定期對公車業者查核，但沒辦法每個班次都查到，民眾若發現可向公運處檢舉，他們一定會立刻查處。
洪健益痛批，三千元對公車業者根本不痛不癢，儘管公運處今年又花費五百萬元預算，在三○七路線五十台公車試裝先進駕駛輔助系統，會用警示燈防止駕駛打瞌睡，但對這種危險駕駛根本管不到，不如利用公車都有的監視器和WiFi網路做即時視訊連線，統一由業者的中央控制系統監視司機動態。
公運處業務稽查科長郭献文會後坦承，去年公車駕駛滑手機有卅七件，今年至十月也已抓包卅四件，已要求業者加強管理，最嚴重可能將駕駛革職。
公運處︰朝向在駕駛前方設鏡頭
郭献文也說，先進駕駛輔助系統有前方車輛距離偵測、車道偏移運行及駕駛疲勞警示系統 ，預計測試至今年底，現在還有可追蹤眼球視線的設備，未來也會朝議員建議方向，在駕駛前方裝設鏡頭，將鏡頭畫面直接傳回公車業者，讓監管人員不定期抽看，相信對駕駛會有嚇阻效果。