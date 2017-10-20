〈北部〉洗車場開幕 6憨兒分工不馬虎

2017-10-20

〔記者李容萍／中壢報導〕真善美社會福利基金會幫助憨兒們外出就業，與中油公司桃園營業處合作，並承包中壢工業區加油站的洗車場業務，「憨樂洗車場」昨天開幕時儘管雨下個不停，也澆不熄憨兒們洗車的熱情，對顧客齊聲高喊「歡迎光臨」，期盼遇水則發。

幫助憨兒就業 正視工作權

「憨樂洗車場」營業時間為每週二至週日上午八點至下午五點，在中油中壢工業區加油站由六位憨兒分工提供服務，憨兒們從拿噴槍噴水、噴泡沬，到後續車身、輪胎鋼圈刷洗，任何細節都不放過；憨兒「小軍」是腦麻患者、走路步伐不穩，但拿起噴槍噴泡沬與使用長柄刷清洗玻璃時，卻是一點也不馬虎。

指導老師謝秀絹表示，洗車場是依照能力來做分工，各有專責區塊，以協力合作方式，把洗車工作做到最好，像是憨兒「惠心」原本是個不能控制自己情緒和行為的孩子，動個不停、也停不下來，加入洗車工作後，忙碌的工作讓她每天保持笑容，身心都能獲得滿足。

資深洗車員憨兒「阿亮」，洗車資歷已有十四年，夢想是開一間洗車場，目前還在龍岡加油站的他，憨兒洗車場的開幕讓他有份新的責任，休假時就會來指導其他憨兒洗車，並詳細檢查車輛清潔程度，最開心被叫「場長」。

基金會執行董事胡川安表示，洗車每輛一百元起，憨兒洗車場成立的意義，是希望民眾可以正視憨兒的工作權，適時幫助並給他們一個工作機會。