〈中部〉番路民和國小養竹節蟲 20種逾百隻

2017-10-20

〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣番路鄉民和國小資源班特殊教育老師張玉巍，協助學校建置五座竹節蟲觀察網室，並飼育「葉脩」、「幽靈」等國內外的二十個品種、百餘隻竹節蟲，讓學童從中了解竹節蟲原生國家地理位置與氣候，培養國際觀，學生還擔任解說員為訪客講解竹節蟲特色，校園成為生態教室。

5座觀察網室 學童當解說員

張玉巍說，從小與哥哥喜歡養兔子、烏龜等動物，被生物奧妙吸引，三年前到民和國小服務後，發現學校只有飼養葉脩、棉桿竹節蟲，種類單調，在校長劉秀燕支持下，開始研究與復育，並在「節節高升」、「臺灣竹節蟲飼育同好會」等臉書社團，與同好交換品種、交流飼養經驗。

他表示，竹節蟲有偽裝樹枝的特殊技能，適合做生態觀察教材，去年引進外國品種，如幽靈竹節蟲原產澳洲，牠受到威脅會翹起尾巴，巴布亞紐幾內亞的龍蝦竹節蟲，是土著品嘗其烤過的肉質似龍蝦而得名，都是深褐色系，躲在樹枝難以察覺；綠色系的「葉脩」也增加巨人、P.G.等四個品種，外形猶如綠葉。

民和國小總務主任張維琴說，竹節蟲喜吃芭樂葉，每籠飼養箱每週要換一次芭樂植栽，曾在放長假時擔心葉片被吃光，還專程返校換新盆栽；學童張立佑說，竹節蟲無臭味、易飼養，他身兼解說員，為訪客講解蟲類特性與校園生態。

嘉義大學植物醫學系退休教授蕭文鳳表示，竹節蟲只要食物來源足夠，即便是外來種，經過半年會逐漸適應飼養環境，學生可每週定期觀察、記錄脫皮成長過程，體會生長奧妙。