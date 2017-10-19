〈南部〉救護船明年起禁運大體 小琉球反彈

2017-10-19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉醫療缺乏，居民若有緊急傷病，須透過救護船送往本島救治，連往生者大體也都由救護船送到本島火化，居民的「生老病死」都與救護船有關，不過新購的救護船有「回歸救護」但書，明年救護船將不能再載送大體，影響甚鉅。

僅保留安寧返鄉功能

琉球鄉公所表示，屏東縣政府今年在琉球鄉打造護理之家，老舊的救護船「和安號」預計最快明年三月可由新船「慈航輪」代替，日前接獲縣府公文，指未來救護船將不再執行送大體業務，僅留「安寧返鄉」功能。

公所表示，全鄉每年至少三十具大體須經救護船送往本島火化，大體不可能經由交通船載送，因為過去曾發生交通船代送大體，導致遊客不敢搭船的困境，若請貨船載送，家屬就無法上船看顧，問題相當棘手。

鄉民困擾 議員允協調

島上鄉民獲訊後十分反彈，「為何以前可以未來不行？」陳姓鄉民說，必須透過救護船載送最後一程到本島火化，現在只剩安寧返鄉功能，將造成死者家屬困擾。

議員洪慈綪表示，應是受到新救護船有「回歸救護」但書的限制，她將盡力協調。鄉公所也將和縣府討論，是否留下舊救護船載送大體。

屏東縣衛生局表示，中央的救護法規明文規定救護車船不得載送遺體，修改「屏東縣救護船使用管理辦法」是為明訂權責，讓救護船業務回歸單純的「救護」範疇。

縣府發言人黃建嘉表示，尊重中央法規，但最重要的還是鄉親需求，離島性質特殊，將以琉球鄉民權益為優先，尋求適當的殯葬運送配套措施。