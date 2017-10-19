〈台北都會〉百歲翁「好攝」 分享16字養生秘訣

2017-10-19

101歲李昭麟獨背相機拍鳥

〔記者葉冠妤／新北報導〕活到老、享受人生到老！一○一歲人瑞李昭麟不但品嚐美酒、佳餚，興致一來，還獨自背著單眼相機上山下海賞鳥，更為了品嚐牛肉麵，特別從淡水到台北市永康街，玩起平板電腦也不輸給年輕人，常與遠在美國的兒孫傳Line，快意人生、樂活當下。

農曆九月九日重陽節（今年是國曆十月二十八日）將屆，新北市長朱立倫昨赴淡水探訪李昭麟老先生，滿屋子的人都被他的妙語如珠逗得笑呵呵；當朱立倫獻上重陽節禮品高粱酒時，喜歡品酒的李昭麟大笑開懷，直呼「真是送到我心坎裡了」！表示要作為傳家寶。朱答應他，明年重陽節再送一罈酒。

不求名利、笑迎橫逆、無悔無恨、長壽可期

李昭麟的身體硬朗，常背著單眼相機，獨自到關渡平原、陽明山等地賞鳥、拍鳥，他前陣子痴迷金山小白鶴，小兒子李啟方偶爾帶著他專程去拍照，到金山不下卅趟；李昭麟昨滔滔不絕地分享拍攝作品， 並當場寫下十六字養生秘訣：「不求名利、笑迎橫逆、無悔無恨、長壽可期。」

可愛的是，李昭麟最後在紙上署名「李半叟胡謅」，他開玩笑說，自己還不夠老啦，稱不上老叟，只能算是「半叟」；朱立倫笑著回應說：「那我們都是小孩子囉！」雙方談到牙齒保健，李昭麟表示牙齒還很好，不忌口、不挑食，活潑的他一度作勢想咬朱立倫的手，現場氣氛很歡樂。

育有兩子、兩女的李昭麟，目前和長子李啟仲同住。家人說，他凡事不假他人之手，都堅持自己來，家人有時想幫爸爸洗衣服，他還會把髒衣服藏起來；住在美國的二女兒李平華說，自從爸爸學會Line，常半夜三更打視訊到美國跟兒孫聊天。

李昭麟說，卅年前他就在陽明醫院簽署器官捐贈同意書，希望臭皮囊未來留給社會使用，他的生性豁達，不忘叮囑子女「要經常活動，不然早翹了」！