〈台北都會〉北市老舊社福房舍 9成未做耐震評估

2017-10-19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨市議員秦慧珠昨指出，北市社會局經管的一二一處公用房舍，其中一一一處作為老人日照中心、福利中心、身障發展中心等社福設施，有七十處為老舊建物，卻僅八處進行耐震評估，近九成未辦耐震評估，恐潛藏安全疑慮，秦痛批社會局行政怠惰，消極不作為。

社會局︰年底前完成初評

對此，社會局主任秘書鄭文惠表示，目前法令規範民國八十八年以前興建的建物，須做耐震評估及必要補強，該社福房舍平日定期維護，她坦言確實未做過大幅度的耐震評估，因此排定今年底前完成初評，若需補強或改善，會依規定辦理。

秦慧珠調閱資料發現，屋齡十九年以上的七十處作為社福設施的房舍，其中身障會館「高齡」七十二年，耐震評估為合格，但屋齡五十一年的新北市中和區遊民收容中心，未做過耐震評估，屋齡四十年的崇愛發展中心、南港社福中心等十四處，也都沒有做過。

秦進一步指出，十六處社福設施房舍的屋齡高達卅年，僅三處辦理耐震評估，屋齡廿年的房舍有廿八處，卻有廿五處沒做過耐震評估，十九年房舍則有九處，包括松山老人日照中心、三玉啟能中心、北投婦女中心等通通未辦理耐震評估，總計多達六十二處沒經過評估。

秦慧珠說，部分老舊福利設施位於私人共有建物或民營單位，因此無法做耐震評估，但社福設施使用者多為老弱婦孺，自救能力相對不足，若建物有危險應設法遷移，社會局無異行政怠惰，未來若發生災情就是官僚殺人，她要求社會局儘速改善。

面對批評，鄭文惠強調，雖然以往沒做全面性的評估，是因社會局管轄的場館並非閒置空間，都有使用住人或提供服務，所以有專人定期維護，若有立即安全疑慮就會改善，市府相當重視此事，將在年底前完成初評，若需要改善的場館位在私人或民營單位，改善補強有關費用問題，會盡量去溝通協調。