〈南部〉成功農遊體驗 擂咖啡、木虌果餐

2017-10-18

〔記者張存薇／台東報導〕到台東縣成功鎮一遊，可以看海吃海鮮，也能體驗擂咖啡、木虌果旗魚丸DIY等在地農業發展，成功鎮農會推出一系列DIY遊程及在地特色木虌果餐，讓遊客了解東海岸這個漁村小鎮不一樣的特色！

台東縣農會輔導成功鎮農會開發遊程體驗，成功鎮農會推廣部主任蘇永茂指出，除了三仙台臍橙逐漸打開知名度，成功鎮這幾年發展咖啡、木虌果產業，因此融入食農教育理念，開發各種DIY遊程。

成功鎮咖啡種植面積約八公頃，其中五公頃已可收成，有別於茶鄉的擂茶，成功鎮農會推出的是「擂咖啡」，遊客用芭樂木把咖啡豆敲打研磨至細末，再彩繪外包裝、製成耳掛式咖啡包，也可以現場沖泡品嘗，因為每人力道、手法不同，熱水現沖的咖啡除了香濃，更有回甘、喉韻等不同口感，讓遊客很期待到底「擂出甚麼滋味」。

此外，木虌果營養成分高，成功農會目前輔導種植約兩公頃，除開發木虌果燉飯、火鍋及果汁等，也推出木虌果魚丸DIY，民眾可先到木虌果園了解種植狀況，再自己製作木虌果旗魚丸，吃進滿滿營養。

此外，農會也與民宿業者合作，推出檸檬香茅精油蒸餾體驗，遊客可以到田間親手收成香茅，再觀察蒸餾，最後帶回純露與按摩油。

縣農會表示，遊客除了到成功鎮外，也可連結到鄰近鄉鎮如花蓮富里及台東池上、關山、卑南來趟花東地方特色農遊活動，成功鎮農遊體驗請洽成功鎮農會，電話：（089）852338 。