〈中部〉守護勞工健康 投縣赴工業區施打流感疫苗

2017-10-18

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣衛生局十七日主動出擊，到南投市南崗工業區舉辦「送健康至企業活動」公費流感疫苗施打服務，還安排大腸癌、口腔癌、乳癌及心情溫度計等篩檢活動，並首度協調廠商讓接受疫苗施打服務的勞工朋友可以請「公假」，大幅提高接種意願，共為防範流感盡分心力。

協調廠商給公假 提高接種意願

每年十二月開始至翌年三月間，係流感高峰期，南投縣去年曾發生「A型流感」大規模傳染，當時全縣三十五件確定病例中，有三人死亡，使得縣府今年對於流感預防工作更加慎重，昨天即結合工業局南崗工業區服務中心、南崗工業區廠商協進會及南投縣工業會等單位舉辦公費流感疫苗施打服務活動，展現積極對抗流感的決心。

尤其，在工業區廠商配合提供一小時公假下，勞工朋友接受疫苗施打意願大幅提高，罕見出現排隊接種疫苗的人潮，連南投醫院也派員加入衛生局（所）服務行列，讓勞工朋友不用等太久，就能在公假期限內完成接種，整個活動從上午九時至中午十二時結束，總共有一百五十多人受惠。

勞工朋友稱許便利又貼心

勞工朋友指出，過去公費流感疫苗施打，他們多半須利用下班空檔或請假方式接種，如今不用請假也不用到醫院或診所便可施打，實在便利又貼心。

衛局：有需要接種服務 歡迎聯繫

衛生局長黃昭郎說，今年南投縣流感疫苗採購量提高至十三萬六千六百劑，縣民每四人就有一人可以接受接種，全縣符合公費的施打率約近五成，呼籲公司行號、民間團體、工廠，若有需要，可與衛生局（所）聯繫，以便安排接種事宜。