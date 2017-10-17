〈南部〉溪水仍洶湧 台東修圳路再等等

2017-10-17

待水勢平穩 重機具搶修

〔記者張存薇／台東報導〕連日超大豪雨雖已止息，但台東縣卑南溪等各河川溪水仍洶湧，台東農田水利會近兩百條灌溉圳路全部受損，主要圳路的引水土堤也全被沖毀、進水口卡滿砂石及漂流木，完全無法供水，水利會總幹事莊進忠表示，預估修復經費將破千萬元，只要溪水一平穩，重機具就會進駐搶通。

卡努颱風讓台東縣下了兩天多暴雨，雨勢猛烈，農友天天跑到圳路進水口觀察，方姓農友昨天一早跑到卑南圳水閘門，看到卑南溪滾滾溪水，憂心不已，他說，二期稻作正在結穗期，最需要用水，這幾天下的雨讓土壤吸飽水分，應該可以撐一星期，但等到溪水平穩、怪手可以開進河床，至少還要三、四天，聽說後面還有一個颱風，也只能希望圳路快修好。

預估修復經費破千萬

台東縣七月底尼莎、海棠颱風接連來襲，水利會十四條主要圳路也全部受損，修復經費約五、六百萬元，台東農田水利會總幹事莊進忠說明，這次縱谷、台東市重要水圳全部受損、引水土堤全被沖毀，必須等到溪水穩定，才能進入作業修復，只能盡力而為，而連東海岸三鄉鎮一百八十一條圳路也壞掉，且東海岸的進水口都在山區，必須徒步前往察看，預估全縣修復經費破千萬元，水利會各工作站小組長及幹部會全力搶修，希望盡快恢復供水。