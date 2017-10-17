〈中部〉催生親子公園 埔里有望

2017-10-17

縣長允逐年編預算改善

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區公園普遍缺乏適合親子使用的遊憩設施，南投縣長林明溱昨會勘埔里鎮長壽公園，即有社區媽媽代表到場向縣長陳情，希望縣府大力整頓，成為埔里的示範公園，林明溱則表示，縣府今年度編列五十萬元改善，但經費與地方訴求有落差，計劃採逐年編列方式進行改善，設計規劃縣府也會尊重地方意見。

埔里鎮市區公園缺乏供兒童、少年遊戲與鍛鍊肌肉與體能的遊憩設施，甚至無法有效杜絕菸害，日前即有社區媽媽利用手機通訊軟體成立「請給埔里囝仔一個特色公園」群組，已有上百人加入，盼透過外地觀摩、經驗分享與討論，凝聚共識向相關單位發聲。

縣長林明溱昨應議員廖志城要求勘查埔里長壽公園，社區媽媽代表鄭曉然、黃湘瑜等人也到場表達意見，認為台中鰲峰山運動公園有競合體驗、探索遊戲空間與設施，埔里不一定要完全複製，而是要創造能展現地方特色的公園。

廖志城表示，長壽公園是民國六十五年辦理北門市地重劃的公園綠地，佔地約六、七百坪，卻沒有適當規劃與設施，縣府平均地權基金有二億元，希望能多一點經費打造一座適合親子共遊的示範公園。

林明溱也認為埔里確實需要有座功能健全的親子公園，因此縣府今年先編列五十萬元，但經費有限，計劃逐年分階段整理，相關規劃設計會尊重地方與民眾意見。