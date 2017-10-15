〈台北都會〉長耳鴞露面 動保處籲勿靠近

2017-10-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕十月上旬新北市八里區來了一位嬌客「長耳鴞」，吸引眾多鳥友朝聖。動物保護防疫處表示，長耳鴞屬於稀有冬候鳥，通常出現在中低海拔山區，在新北市平地公園現蹤非常難得，近日受大雨影響，長耳鴞已不見蹤影，僅短暫停留三天。

動保處長陳淵泉表示，近日台灣氣溫明顯轉涼，許多候鳥過境台灣，十月上旬，民眾在八里區某公園發現一隻美麗的長耳鴞，由於極為罕見，拍照上傳至社群媒體，獲廣大回響，吸引愛鳥人士前來「取景」，動保處派員至現場設置禁止騷擾野生動物告示牌，提醒民眾勿驚擾。