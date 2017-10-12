〈台北都會〉柯Ｐ約便當會 議員：餐後問題仍無解

2017-10-12

8成議員意向不明或拒絕出席

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲依慣例昨天起與市議員進行便當會溝通，但目前仍有高達八成議員意向不明、甚至拒絕出席，由於柯日前與民進黨關係緊張，多位民進黨市議員亦表達「厭食、減肥」給足軟釘子，對於出席便當會興趣缺缺；北市府秘書處說，便當會不可能不辦，議員是否出席態度不明確者居多，議員可能前陣子中秋節跑攤忙一點。

綠議員稱厭食、減肥 興趣缺缺

議會民進黨團總召許淑華表示，應不會出席便當會，每次柯文哲找議員吃便當，承諾事項卡在法規、行政程序等，柯無法解決問題，沒有意義；柯甚至認為與議員吃便當好像被挾持、要脅。民進黨議員李慶鋒說，中秋節跑攤應酬，他厭食不吃市長便當。民進黨陳慈慧也說，選舉迄今胖六公斤，最近在減肥；巧的是，民進黨議員謝維洲也說在減肥。

市議會九月十八日開議，按慣例，市長柯文哲首先擇定開議第一個週三赴民進黨團報告重要政策，但因柯日前砲轟前行政院長林全、金管會，加上雙城論壇講稿疑雲等事件，民進黨團迄今仍拒絕讓柯報告。

許淑華：盼柯做好準備再來談

許淑華坦言，大家對柯的黨團報告沒有太高意願，盼柯做好準備再來談，沒必要這麼急；對民進黨釋出善意，不吃便當，民進黨也會挺。多位民進黨議員也意向不明，記者調查發現約有八成議員未表達參加便當會。

藍議員：柯聽完意見 也未改善

國民黨市議員陳孋輝質疑，議員本於監督，市長得靠餐會拉攏與議員關係嗎？國民黨市議員吳世正更表示，柯文哲聽完議員意見，也沒真的改善，只是做做樣子讓外界以為市府很透明。國民黨市議員陳炳甫指，曾於LINE群組問吳志剛、王鴻薇、闕枚莎、徐弘庭要不要參加便當會，但大家都已讀不回。

不僅如此，議會關鍵少數「親民問政小組」議員也給軟釘子，親民黨議員林國成坦言，李慶元、陳政忠拒絕便當會，其他人態度不明。

親民問政小組議員 大多給軟釘

另外，無黨籍議員林瑞圖表示，服務案件太多，不用浪費時間吃便當。就連國民黨團書記長陳永德都說，他跟市長溝通管道不用透過便當會，因此不會出席。

新黨市議員潘懷宗則爆料，一年半前首次與柯文哲吃便當，竟發現餐盒有蟑螂屍體，詫異市長身為醫學專家竟請議員吃蟑螂，呼籲柯若要請吃飯下次不要再有蟑螂。

首批便當會議員：拋開藍綠 爭取建設

不過，民進黨市議員高嘉瑜、王威中昨天為第一批與柯文哲便當會的議員。高嘉瑜說，利用吃便當機會幫選民爭取建設、溝通市政議題，多少有幫助，她認為應該拋開藍綠，不能因為討厭這市長，該要求就不要求；不過，她也坦言，跟柯文哲講話「沒有秘密」，隨時有心理準備柯會公開談話內容。民進黨市議張茂楠說，跟市長吃便當不代表輸誠，該去還是要去。