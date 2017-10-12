〈北部〉西湖環鄉3路線 10輛電動車上路

2017-10-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉多次獲得環保鄉鎮模範，有環保之鄉美譽，鄉公所在已故前任鄉長古木賢任內，獲企業界贊助十輛電動遊園車，委由西湖鄉休閒產業發展協會經營，規劃有「環鄉小徑（黃金一路）」等三條在地人文自然路線，成為全縣第一個可以搭乘電動遊園車觀光的鄉鎮。

西湖鄉休閒產業發展協會專案經理人羅沁渝指出，西湖鄉擁有不少特色景點，目前規劃三條路線，讓遊客可以藉著搭乘電動遊園車的方式悠遊西湖，並進一步了解人文地理跟歷史緣由。

路線一：行經有西湖「伯朗大道」美稱的「環鄉小徑（黃金一路）」，可欣賞苦楝樹坐落稻田邊的農村美景風情。而前身為雲梯書院，孕育無數西湖人才的宣王宮，及縣定歷史建築「劉恩寬古宅」也在路線之列。

路線二：行經西湖鄉老街「店仔街」，「店仔街」保留了許多傳統老街特色，包括已經罕見的傳統「柑仔店」，及傳承百年打鐵店；店仔街旁則是高廿六公尺餘的五龍宮媽祖石雕像。

路線三：帶領遊客參觀目前鄉內大力推動有機農產的龍洞社區，了解當地農民打造有機農業的努力與成果。

羅沁渝表示，協會也培育遊園車駕駛為導覽員，提供鄉民二度就業或年輕人返鄉深耕的機會。協會另與西湖國中合作，培養小小解說員，讓學生從中，對家鄉有深度認識。西湖鄉遊園車於週一至週六營運，相關費用可與協會接洽，遊園車並會配合鄉內活動宣傳現身。