〈台北都會〉北市國中小未達12班併廢校 柯拍板

2017-10-11

40校達標準 教局：目前沒學校要廢或併

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局過去廢校引發家長抗議，新版「台北市立國民中小學合併或停辦辦法」經市長柯文哲拍板，未來班級總數未達十二班，或配合市政重大發展政策，教育局得併校或停辦學校；根據教育局統計，目前全市中小學班級總數十二班以下共有四十所，都達廢併校標準，但教育局強調，目前沒有學校要廢或併。

二○一三年間，前市長郝龍斌決定大同區明倫國小與大龍國小併校，引發明倫的學生家長抗議，甚至在北市府前下跪陳情，柯文哲上任後延續此政策，將明倫國小列為中繼住宅預定地，柯也計畫將中正區忠義國小廢校，做為南機場都更案的中繼宅，引發家長、里長反彈，市議員於議會輪番砲轟，去年底市府決定不廢。

按新規，如有併廢校者，教育局應於學區辦理公聽會，學校可併廢校，或改為分校、學部，並將專案評估結果連同公聽會紀錄送北市教育審議委員會審議，後續教育局協助停辦學校之學生，補助交通費、交通保險費、安排學生交通接送或住宿等相關事宜，並追蹤其學習狀況，必要時給予生活及課業輔導。

北市府評估併廢校標準包括學生數、學區內學齡人口流失、社區人口成長情形、與同級公立學校之距離、與鄰近學校間有無公共交通工具、校齡、合併後之學校是否需再增建教室及充實設備、學校教室屋齡、社區文化傳承及經濟發展、社區對學校之依賴程度、地理位置特性與發展趨勢等。

教育局科長鍾德馨說，以小學來說，一校十二班就是每年級僅兩個班，不僅學校人事編制少，也有師資薪資結構的考量與排課困難，才制定十二班的標準。

不過，鍾德馨強調，總班級數在十二班以下的學校雖有存在，多半是因為地理位置關係，有就學需求，例如陽明山上的湖田國小或大屯國小，因位處山區，若是併校或廢校，並沒太大意義，且併掉後校舍也難以利用，因此目前沒學校要併或廢。