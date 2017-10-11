〈中部〉台中國慶寶寶報到 新人搶登記結婚

2017-10-11

〔記者歐素美、張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕雙十國慶，台中市不少醫院均傳出國慶寶寶報到好消息，更有新人選在國慶當天登記，讓國家生日有了個人生日或結婚紀念日的雙重意義。

豐原醫院國慶有一男一女原預產期在十月下旬，搶先於雙十節報到。卅九歲的吳松融及許淑琴第三胎預產期原本是廿日，沒想到許淑琴因出血出現胎盤剝離症狀提前住院，昨日零時五十九分剖腹產下重三四六○公克的男嬰。

另卅三歲的詹凱婷預產期在廿五日，昨天出血提早待產，凌晨四點多自然產下女嬰；她與丈夫朱中華均說，生下國慶寶寶很開心，未來更想替孩子取個跟國慶有關的乳名。

光田醫院有四名國慶寶寶報到，童綜合醫院有六名雙十寶寶，雖讓醫護人員忙翻天，但也洋溢著歡欣的氣氛。

台中市林新醫院在雙十節凌晨零點零五分就有國慶寶寶誕生，昨共有十五名國慶寶寶，還有一對女雙胞胎，醫院產房熱鬧不已；中國醫藥大學附設醫院與台中榮總各有五位國慶寶寶報到。

茂盛醫院有三名國慶寶寶，院長李茂盛說，其中一名新手媽媽原是不孕症患者，求子四、五年終於成功，昨也順利自然產下女兒，家人開心不已。

北屯區戶政所更有多達廿一對新人在雙十節辦理結婚登記，讓以後的雙十節既替國家慶生，更是結婚紀念日。