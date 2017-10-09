〈南部〉台南水岸藝術節 岸邊聽台語詩歌

2017-10-09

〔記者劉婉君／台南報導〕台南水岸藝術節邁入第三屆，展出作品首度移至台南運河星鑽公園綠地，並從岸上延伸到台南運河水面上，白天、夜晚呈現不同風貌，昨晚更有一場「水岸，聽見心內ｅ歌」台語詩歌音樂會，用樂聲搭配六位台語詩人的作品，希望更多人認識台語的美。

台語詩歌音樂會昨天晚間在台南運河星鑽公園的大榕樹下舉行，音樂家紀淑玲以輕透的嗓音，在吉他、大提琴與西塔琴的伴奏下，吟唸岩上、方耀乾、黃文博、王永成、陳金順、胡長松等六位詩人的十二首作品，詩中滿盈對土地、家鄉、大自然的情感，透過樂音與語言的交織，令在場民眾沉醉其中。

主辦單位水色藝術總監林明霞表示，現代許多年輕人不會講台語，非常可惜，因此邀請音樂家將台語詩人的作品與音樂結合，引領民眾進入台語詩的意境，感受詩中的深情。

方耀乾指出，台語曾在日治時期、國民黨時代被禁，導致很多年輕人不會講，有些人誤以為說台語是沒水準的，事實上我們的祖先講台語，台語非常的優美、有深度及內涵。

台南水岸藝術節今年以「水、生活」為主題，邀請藝術家創作十五件作品，其中有十二件在水面上、三件在岸上展出，另有十二件以雕塑公園為主軸的借展作品，每晚六時至十時點燈，吸引許多民眾闔家欣賞，展期至廿九日止。

今晚七時卅分，還有「Heike Suerman DJ Show一場來自歐陸的女性DJ演出」，十四日晚上為獨立音樂人林生祥的水岸演唱會。

活動將在水岸舉辦台語詩歌音樂會，詩人岩上等六名詩人作品則由音樂串起。