〈南部〉二行程機車 3年後全面淘汰

2017-10-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市環保局統計，今年一到八月累計汰換四萬八五七六輛二行程機車，佔全年八萬五千輛目標的五十七％；環保局長蔡孟裕對達標相當樂觀，並強調一○九年底前，高雄全面淘汰二行程機車計畫不變。

今年到8月已汰換4萬8千輛

深受空污困擾，卻同時擁有超過兩百萬機車的高雄，近幾年將汰除二行程機車列為重要市政，並在環保署的補貼之外再加碼，鼓勵民眾汰換，甚至購買較環保的電動機車。

環保局統計，今年一到八月，累計汰換四萬八五七六輛二行程機車，佔全年汰換目標八萬五千輛的五十七％；縣市合併後到今年八月底，累計汰換五十一萬九千餘輛，還剩廿四萬七千餘輛。

環保局長蔡孟裕指出，十月份正舉辦生態交通全球盛典，市府提供哈瑪星示範區優於一般市民的補貼，吸引不少居民申報汰換或購買電動機車，同時間其他地區仍有不少市民陸續汰換二行程機車，對年底達標（八萬五千輛）相當樂觀。

蔡孟裕進一步表示，在剩餘廿四萬餘輛二行程機車裡，根據經驗估算，約有半數為「死車」，就是無法上路，但還沒註銷車籍的部分；距離一○九年底前，高雄全面汰除二行程機車期程還有三年，他有信心落實，強調目標不變。

此外，高市議員何權峰指出，哈瑪星社區因參與生態交通全球盛典，二行程機車汰換電動車補貼最高有兩萬七千元，比一般標準補貼一萬五千元多，建議環保局比照哈瑪星標準，提供有需要的市民，鼓勵更多人汰換。

蔡孟裕則回應，需詳細估算相關經費才能進一步評估；哈瑪星補貼案在十月底前可申請，一般補貼到今年年底，明年補貼方案仍研議中。