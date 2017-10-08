〈南部〉高手注意 原民文創設計競賽來了

2017-10-08

〔記者張存薇／台東報導〕全國設計好手看過來！台東縣政府昨天公布舉辦「TTICC設計生活—藝起實踐設計原素」原住民文創設計競賽，總獎金四十萬元，只要年滿十五歲的原住民族人即可參加，希望激盪出可以商品化的原民風產品，且考量原住民經濟能力、無法購買製作機器，參賽者只需提供立體的三視尺寸設計圖，入圍決賽作品將由主辦單位免費製作成3D模型。

總獎金40萬 滿15歲即可參加

縣長黃健庭指出，台灣推動文創商品多年，但成功的關鍵還是要看能否銷售出去，不能只有作者自己覺得好、但市場卻不接受。希望透過競賽，讓豐富的原住民文化元素落實成商品化的題材，也希望有朝一日台東能成為台灣文創的領導品牌。

原民處部落經濟科長霓卡說明，原住民工藝來自部落生活所需，結合自然素材產出具美感的生活器物，這次競賽不設主題、式樣或尺寸，參賽者只要是年滿十五歲的原住民族人即可，且只須繳交報名表、著作權同意書、原住民身份證明文件、三視尺寸圖等文件，主辦單位將協助進入決賽的作品建置3D立體圖及3D列印模型。

設計競賽評分標準包括創意及原創、原住民文化元素、市場潛力、可行等，報名至十一月十日截止，競賽總獎金高達四十萬元，共取前五名，第一名獎金十萬元，另取佳作十名、獎金各一萬元。競賽資訊可洽官網：www.tticc.org.tw。