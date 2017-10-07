〈台北都會〉熊讚花車慶雙十 嗡嗡包也亮相

2017-10-07

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕雙十國慶將屆，今年國慶典禮首次舉行國慶花車遊行嘉年華，將有四十六部花車上街，台北市政府以目前最火紅吉祥物「熊讚」，配合「旅行台北」主題，打造一部具可愛童趣的巨無霸熊讚花車昨首度亮相，讓熊粉直呼好可愛！而每年皆搶送一空的嗡嗡包昨也曝光，第三代嗡嗡包走簡樸路線，另加碼贈送一組貼紙。北市民政局長藍世聰表示，讓民眾發揮創意，打造專屬嗡嗡包，就是第三代的最大亮點。

觀傳局表示，熊讚花車在參加完總統府前國慶活動後，會與其他四十五輛花車於中午十二點集結，從延平南路與長沙街口出發，沿著延平南路、衡陽路、博愛路遊行到北門廣場，讓民眾能近距離觀賞所有特色花車。

花車秀地景 熊讚將上陣

北市觀光傳播局副局長陳譽馨說明，為了宣傳台北城市意象，以巨型熊讚為主體打造的花車，車體上呈現台北城市地景及旅行要素，以北門、溫泉、美食、螢火蟲復育、購物、城市天際線等木製結構架構出台北的特色。

熊讚花車「熊頭」長、寬各四公尺，加上車身十五公尺，總長度十九公尺，十月十日國慶當天，花車經過總統府時，「熊讚」會親自出現在車體上方的展示台，與南台北家扶的小朋友一起表演及向大家打招呼。觀傳局指出，花車上的北門意象裝置物內嵌一百二十吋LED面板，行進間除了播放台北觀光影片，也會穿插播出熊讚展示台下方暗藏的Kiss cam捕捉現場民眾熱情畫面，展現歡樂氛圍。

3000份嗡嗡包加贈貼紙 鼓勵發揮創意

另一方面，柯市府每年在國慶日推出「嗡嗡包」，大受民眾歡迎。北市民政局昨上午舉辦「第三代嗡嗡包」亮相記者會，有別於第一代「小蜜蜂」、第二代「熊讚」造型，第三代嗡嗡包走簡樸路線，共有「沉穩灰」、「清新綠」兩款色調，上頭僅有「Taipei2017」字樣，另加碼贈送一組四款中華民國國旗貼紙，讓民眾自行決定是否貼在上頭。現場也請來中正高中美術班同學示範自己彩繪的嗡嗡包。

民政局表示，北市府今年升旗活動將於十日上午七點舉行，首先是北一女、開南商工啦啦隊表演，七點半市長柯文哲將和士林國小合唱團帶領民眾一起唱國歌，最後登場是樂團表演。並將照往例在六點半於市民廣場北廣場發送三千張嗡嗡包兌換券，八點開始兌換，民眾可以在參加完國慶活動後開心領包回家過節。