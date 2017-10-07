〈北部〉竹東之心4年計畫 改造中興河道

2017-10-07

〔記者廖雪茹／竹東報導〕內政部推動「城鎮之心工程計畫」，新竹縣提出的「竹東之心」計畫雀屏中選，流經竹東心臟地帶的中興河道，將透過親水步道、生態公園、洗衫坑營造及綠美化等為期四年的計畫，整體改造水岸生活圈，成為宜居宜遊的魅力亮點。

縣府交通旅遊處長李銷桂表示，中興河道由南向北貫穿竹東都市計畫區，為居民生活的中心；但因都市擴張，河道開始水泥化，喪失原有生態環境，並出現污水排放、垃圾堆積及水岸空間被占用等問題，急需重新整頓，以恢復河道的生態性、生活性的功能與水文化的歷史記憶場域。

為此，縣府和竹東鎮公所整合相關計畫，希望再造中興河道水岸生活圈。

竹東鎮長徐兆璋說，中興河道是竹東的母親河，在每個年代都有不同的意義，對於老一輩的人來說，在河中划船是最美的回憶， 未來公所將全力配合，希望如期完工。

總經費三億元 規劃水岸生活圈

李銷桂說，竹東之心計畫將自一○七元月到一一○年八月逐步實施，總經費約三億元，規劃有生態觀察教育公園、水資源教育通學步道、水岸多孔隙環境營造、水岸植栽綠美化、橋梁整建、洗衫坑親水空間營造、人本綠色網絡營造、親水休憩空間、河道開蓋意象營造等，屆時將適度拆除加蓋物和違章建築，透過閒置空間活化，重塑客家生活與水共生的樣貌，營造優質親水空間。

內政部長葉俊榮七月間曾親率官員徒步踏勘中興河道，當時他稱許水岸環境優美，有拱橋、洗衫坑，還有潔淨的湧泉，不但應該保留，還要整理得更好。

竹東鎮公所表示，中興河道全長約五公里，最終匯入頭前溪，沿線自然湧泉形成的洗衫坑，大大小小有十二窟以上，周邊鄰近中央傳統市場、客家戲曲公園、竹東鎮公所、學校、天主堂。