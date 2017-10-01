〈北部〉14名現代王昭君 苗縣新蓮寺表揚

2017-10-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣內新住民人數有一萬四千七百多人，他們在生活上，得適應文化差異等諸多挑戰。三灣鄉民溫妙娟從印尼嫁來台十九年，照顧年邁公婆、離癌丈夫，並將兒子拉拔長大，但她無怨無悔，與其他十三名新住民，獲苗栗縣新蓮寺頒獎表揚為「現代王昭君」。

王昭君是漢代族群聯姻、融合典範，被稱為「和平大使」。新蓮寺奉祀觀音菩薩、天上聖母與昭君娘娘「三娘」，是全台唯一奉祀昭君娘娘的寺院。

時任新蓮寺管理委員會主任委員的余文秀，創立苗栗縣昭君文化協會，多年來與對岸進行昭君文化交流，並有感台灣新住民人口日增，而這些新住民在生活上，除得適應文化差異，甚要克服諸多現實逆境，有如現代王昭君，於去年起辦理「昭君文化節」，表揚縣內奮發爭上的新住民。

昨天獲表揚的有黃瑞賢、郭潔、溫苑玉、林金花、溫妙娟、劉葉鈴、廖素茜、黃英娜、林氏秋草、阮凰燕、柳金燕、阮金境、唐國鳳、楊慧等十四名來自中國、印尼、越南的原住民，不僅豐富台灣群族文化，她們逆境奮鬥的故事，也讓人敬佩。

其中，溫妙娟嫁來台灣十九年，與丈夫生有一子，丈夫十多年前頸椎受傷，無法外出工作，當時兒子年幼，家中又有年邁公婆，家計全落在她一人身上。二年前，丈夫不幸罹癌，一度讓她身心俱疲，好在兒子長大，分攤辛勞，讓她可以喘一口氣，還加入苗栗縣苗北區新住民家庭中心志工隊，服務新住民姊妹，關懷社區獨居老人。