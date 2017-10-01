〈中部〉烤肉食安 建議用不鏽鋼或鐵盤

2017-10-01

電鍍烤肉架加熱氧化 易致癌

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋吃烤肉，但烤肉有潛在危險，毒物科醫師指出，吃燒烤的危害在烤肉的煙霧，含有戴奧辛易致癌，烤焦的碳化物也會致癌、畸胎，提醒烤肉適可而止，少烤少吃，而市面上烤肉架多屬電鍍材質，高溫加熱產生金屬氧化物，易刺激呼吸道，食用提高致癌風險，如果要烤肉，建議使用不鏽鋼或鐵盤，減少風險。

醫師︰煙霧及烤焦物 也易致癌

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，烤肉油脂滴到木炭形成煙霧易致癌，高溫燒烤肉類、蔬菜，蛋白質會變質、產生聚合胺，都是有毒物質，即使烤網上鋪錫箔紙或用鐵盤烤肉，毒煙和有毒物質也難以完全隔絕。

台中榮總毒物科主任胡松原說，烤肉架為金屬易生鏽，會電鍍鎳、鉻或鋅等防鏽，經高溫燒烤會產生金屬氧化物，吸了會刺激呼吸道，容易咳嗽、誘發氣喘，同時也是致癌物，隨烤肉吃下肚，長期累積會提高致癌風險，建議一定要烤肉的話，可使用不鏽鋼銬肉架或是像鐵板燒的鐵烤盤，減少曝露。

康善基金會營養師閻靜玉說，烤肉燒炭時會產生一氧化碳，焦肉或高熱油脂滴到炭火煙霧會產生多環芳香烴碳氫化合物，吸入有害健康，建議在烤網上包覆錫箔紙或使用烤盤，多少能隔絕一點有毒煙霧，也避免炭火直接接觸烤網，減少燒焦，且要勤換烤盤，避免焦肉累積，另外要注意的是勿在錫箔紙上滴檸檬汁，會釋放出鋁。

閻靜玉也建議，烤肉時木炭排成井字型，將火種放中間，最好使用不鏽鋼烤肉架，等木炭燒得通紅發光且不冒煙再烤，可避免肉類受煙污染且熱力較均勻，比較安全；不易烤熟的食物，可先煮熟再烤，以減少高溫致癌物質及焦黑產生。