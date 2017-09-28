〈北部〉中醫師一階榜首 碩士追夢

2017-09-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台大漁業科技碩士傅朝麟研究所畢業後，曾在大學當研究助理，但他最大的興趣還是中醫，為此曾到中國學中醫三年，但他最後沒有選擇留在中國，而是回到家鄉台灣，已四十二歲的他今年苦讀考上中醫師第一階段考試榜首！他說，中醫博大精深，希望能夠行醫助人。

目前國內的中醫師考試分成二階段，參加第一階段考試資格，需就讀大學校院中醫系、或學士後中醫學系、醫學系中醫系雙主修，且修畢中醫基礎醫學科，通常是大三修畢。

第二階段考試，考生需經大四、大五實習期滿領到畢業證書，且第一階段考試及格者，才可報考第二階段考試、領到中醫師執照。

花蓮慈濟大學有東部唯一的後中醫學系，今年有四十四名畢業生參加一○六年專技人員高考，全數通過中醫師執照；有四十四名大三修畢中醫學科的學生報考中醫高考第一階段考試，今年大三的傅朝麟是其中之一，並考到中醫師第一階段全國榜首。

他說，他在擔任大學研究助理時，因為參加學校中醫社而對中醫學產生極大興趣，轉投漫長的中醫學探索之旅：他到中國學了三年的中醫，也在中國行醫一段時間，但想回家的心情，促使他決心返回台灣發展。

由於台灣不承認中國中醫學歷，傅朝麟重拾書本報考大學「學士後中醫學系」；而目前國內僅中國醫藥、義守大學及慈濟大學有後中醫系，他花了三年準備都沒考上，第四年一度灰心、感覺「人生黑暗」，他開始誦「藥師經」，向「藥師佛」發願、並祈求讓他考上一間適合自己的學校，終於一○四年考上慈大後中醫系，如願回大學校園。

今年大三的他報考中醫師第一階段考試，一試得全國榜首，讓他開心不已，他說，自己在班上成績非頂尖，多虧老師、同學提攜，而老師也鼓勵他「凡走過必留下痕跡」，相信過去經歷必能對未來有幫助，加上家人全心的支持，都讓已年過四十的他，還能繼續追中醫夢。