〈台北都會〉「師」大運、宅急便 敬師活動創意玩

2017-09-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕明日就是九二八教師節，台北市各級學校挖空心思辦活動，有學校搶搭甫落幕的「師」大運，讓導師配戴各項運動「金牌」入場慶祝，並安排按摩紓壓，也有小學與郵局合作，將仿「大清郵筒」搬進校園，讓學生利用明信片，手寫感謝卡片寄送給老師，有的甚至準備端出「米其林」大餐，讓老師大啖一頓。

景文中學活動組、學生班聯會策劃，以世大運為主題的健康風活動，昨讓六十五位導師配戴各項運動金牌走進慶祝大會，吉他社、手語社帶來表演，隨後進行「奉茶謝師恩」儀式，各班代表奉上一杯茶，以虔敬的心感念師恩。

大會結束後，老師與學生展開三對三籃球賽，平時講台上溫文儒雅的老師一上場變得生龍活虎，學生個個拍手叫好，景文中學向教育局爭取到敬師活動經費，與盲人協會合作，安排六名盲人師傅到校提供廿分鐘按摩，慰解老師的辛勞。

士林區溪山國小有鑑於網路通訊軟體發達，少人使用書信或手寫卡片傳達心意，因此今年找來台北郵局合作提供仿「大清郵筒」，讓學生寫下感謝的文字，校長施春明還扮成傳遞「愛的宅急便」郵差，台北郵局也將把卡片寄送給老師。

大佳國小與對味廚房料理實驗室合作，明日舉行「營養午餐的米其林大獻菜」活動，學生將親自採收校內小田園種植蔬果，在自設廚房料理創作，最後獻上美食讓全體教師共享「米其林」大餐，讓老師度過獨特的教師節。