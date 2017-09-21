〈南部〉台東輔具中心 結合生活重建新開幕

2017-09-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府為讓縣內有輔具需求民眾有妥適的諮詢及生活重建訓練空間，向台北榮民總醫院台東分院租借閒置空間，打造占地兩百坪、全新的台東縣輔具暨生活重建中心，於昨天啟用，成為全國第一例將輔具及生活重建結合的中心，規模擴大後，一年的服務量將可提升三倍。

台東縣身心障礙者有一萬七千餘人，占全縣人口數的七．九％，以肢體障礙者最多，占全縣身心障礙者的四十八％，而肢障者多有輔具需求，成立多年的台東縣輔具中心一直租用三樓透天民宅，空間環境不符所需，縣府向花東地區永續發展基金爭取三千萬元補助，並獲北榮台東分院同意租用閒置房舍，去年底動工修繕，及購置協助肢障、視障者生活重建設備。

縣長黃健庭表示，有別於其他縣市，台東縣將輔具、生活重建兩個中心結合在同一處，中途致障的身心障礙者可以在評估、諮詢，選擇適合輔具後，直接接受個別化的生活重建服務，不必再奔波他處，盡快學習自我照顧及居家生活能力。

黃健庭昨天在輔具及生活重建中心主任高欣儀的帶領下，逐一了解各區域輔具及用途，還親身體驗移位機、眼控滑鼠、移位帶等身障者日常使用的輔具。

縣府社會處長曹劍秋指出，該中心將提供各項輔具評估諮詢、維修，也可以協助回收二手輔具，針對中途致障的視障、肢障者也可提供個別化生活重建服務，去年全縣申請輔具服務有一千兩百五十八人次、生活重建有八十六人次，中心啟用後，一年內的輔具服務預計可增加到四千人次，生活重建服務可達兩百五十人次，服務能量可較過去增加三倍，新址位於台東市更生路馬蘭榮家園區內。