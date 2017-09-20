〈中部〉相距僅16km 古坑向雲梯遊客招手

2017-09-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國單跨最長的景觀吊橋「太平雲梯」將在本週六營運，搶搭太平雲梯觀光熱潮，雲林縣府整合古坑山區觀光景點推出「尋訪古坑．漫步雲梯」導覽摺頁，詳細介紹古坑各景點，盼能透過磁吸效應再創古坑觀光產業新高峰。

縣議員賴明源說，古坑雖沒有雲梯、空中吊橋，但有好山好水好風景觀光潛力無窮，樟湖有冷泉、貝殼化石區，還可以體驗藍染ＤＩＹ，草嶺可看到壯觀的地質景觀、體驗挖筍樂趣。

樟湖社區理事長廖啟聰指出，從古坑永光走台三線到太平雲梯十六公里，車程約三十分鐘，也可以從華山、樟湖後棟子經嘉義龍眼約廿二公里，雖路程多六公里，但沒有紅綠燈、不怕塞車，建議遊客可安排兩天一夜，第一天先到古坑來趟社區生態體驗，第二天再到太平雲梯，或是第一天到太平雲梯晚上夜宿古坑，第二天遊古坑。

雲林縣副縣長丁彥哲指出，古坑有雲林最豐富的觀光資源，從綠色隧道到華山、劍湖山、樟湖、草嶺、石壁，非常適合各項休閒、生態觀光規劃，年輕人喜歡動態、刺激的可以去劍湖山世界、華山玩溯溪，喜歡登山、慢活的可以到綠色隧道、華山喝咖啡、草嶺地質觀光、樟湖體驗社區生活。

另劍湖山世界配合太平雲梯啟用也推出「三山一梯好樂園」遊程搶客，憑太平雲梯電子票券享門票優惠，另入住飯店玩主題樂園只要一元。