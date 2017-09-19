〈南部〉林園2古廟 分據街頭、街尾首辦建醮

2017-09-19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區興濟宮、東林福德廟建廟有二、三百年歷史，分據福興老街街頭、街尾，相傳為破解林半仙瘟疫詛咒建廟，兩間廟宇不約而同，將分別舉辦建廟以來首次的祈安清醮，成為地方宗教盛事。

林半仙故事屢屢被搬上電視劇，他利用反間計破壞林園區「剪刀穴」、「扁擔穴」，讓林園陷入瘟疫的故事，迄今當地老一輩的人耳熟能詳，其中扁擔穴就位於現今福興街一帶為知名老街，街頭街尾的興濟宮、東林福德廟，相傳就是為了鎮煞而興建。

不過根據興濟宮廟史，林園先人於康熙年間（一六八○年）從台南迎保生大帝分尊結草廬供奉，並於清道光十四年建廟；另據「鳳山縣采訪冊」，東林福德廟則建於清乾隆十四年（一七四九年），廟史記載嘉慶年間被大水沖毀，光緒九年（一八八三）現地重建。

兩間廟宇 廟齡都有二、三百年

興濟宮主祀保生大帝，東林福德廟則是土地公，兩間廟宇都有二、三百年歷史且香火鼎盛，卻鮮有交集，不過兩間廟宇建廟以來首度舉辦祈安清醮及遶境，且相隔不到一個月，福興街周遭牌樓高聳，宗教氣息濃厚。

興濟宮主委黃盟松指出，興濟宮於前年整修完成，根據傳統舉辦祈安清醮及遶境，活動從十月廿二日起一連三天。興濟宮有玻璃剪黏的「水車堵」，在現今廟宇已經相當罕見，所供奉百年泥塑保生大帝神像更是絕無僅有。

東林福德廟 九月廿六日起十天系列活動

東林福德廟建醮則從九月廿六日起，一連舉辦十天系列活動。主委林寶祥說，這次奉玉皇大帝降旨建醮，也將在農曆八月十五日中秋節當天（土地公得道日）辦理發放發財金活動，擲筊聖杯依序發放一千、九百、八百元，這是全國最高的發財金。

興濟宮 十月廿二日至廿四日三天建醮

興濟宮、東林福德廟均表示，為響應環保，遶境期間呼籲陣頭、民眾不要鳴放鞭炮，金紙也將集中焚燒。東林福德廟建醮期間，九月廿三日至廿九日信徒須吃素七天，興濟宮則從十月廿二至廿四日三天，但沒有強制性。