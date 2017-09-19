〈北部〉延緩失智 吉安長者到學堂上課

2017-09-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣內人口僅次於花蓮市的吉安鄉，總數八萬三千七百餘人，六十五歲以上有一．二萬人，如以失智比率八．○九％估算，潛在失智人口高達九百七十一人！為此花蓮門諾基金會成立老人「瑞智學堂」昨起上課，十位報名的老人家都有認知障礙，工作人員替老人上課，增加老人的認知及行為能力！

「瑞智學堂」昨起在吉安村活動中心開課，課程有認知功能、藝術創作、音樂律動等，在吉安村社區發展協會理事長田秀鳳賣力宣傳下，共十名老人報名，也有夫妻檔一起參加，他們都做過「MMSE簡短智能測驗」，測試有關算術、記憶、方向等問題，來檢查個案是否有失智症，十位學員都有不同程度的認知障礙。

九十一歲的陳阿公四年前因中風導致行動有些不便，他和太太劉阿嬤昨天一起「上學」，老人的第一節課先在椅子上做伸展操，並測試老人家的反應能力；第二節課則是用美工材料剪貼出「自畫像」，現場年紀最大的九十三歲何阿嬤拿剪刀剪出臉的輪廓，還用毛線黏在紙上當成頭髮，蠟筆繪出五官，作品完成度很高！

門諾基金會陳靜惠組長表示，希望鼓勵輕度、中度失智的老大人都來上課，延緩病程速度，增進老後生活品質。

她說，門諾基金會二年前開始在新城、花蓮、吉安等鄉鎮陸續開辦五個老人瑞智學堂，每週上課一到二次、每次二小時的團體課程，也會舉辦家庭照顧者分享活動，讓家屬們互相支持、減輕照顧壓力。