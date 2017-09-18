〈南部〉樂齡攝影展 志工人生不留白

2017-09-18

〔記者劉婉君／台南報導〕一張照片、一段樂齡故事，開過三次刀的新市區八十四歲阿嬤王月娌，把擔任樂齡志工當復健，兒子也贊助供餐盡力挺，南市首度舉辦的「我們的樂齡時代」攝影展，透過志工、樂齡學員的鏡頭與簡單的文字，讓更多民眾透過照片中的故事，認識樂齡學習。

為推動銀髮族走出家門學習，台南市樂齡學習中心遍及全市卅七區，在相機、手機、3C多媒體產品普及下，樂齡的阿公阿嬤也拿起手機或相機，記錄在樂齡中心活動的點滴照片。王月娌是新市樂齡中心潭頂分班的學員，擔任送餐志工多年，照片中的她和其他學員、志工笑得開心，她說，「能為人服務是幸福的，我每天都很快樂。」

台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴表示，王月娌歷經三次開刀，但她每週都會騎車送餐兩次，給社區服務的獨居、弱勢民眾，也樂於參與中心的學習課程，擔任志工後，王月娌的身體變得更好，心情也更開朗，她的轉變讓經營工廠的兒子受到感動，為了支持母親，還贊助供餐費用給社區。

手術兩次仍熱心服務 吳沈喜被表揚

八十二歲的下營區樂齡學習中心的志工吳沈喜，民國九十七年樂齡學習中心開辦以來就擔任志工，在中心默默服務，期間歷經兩次手術，仍念念不忘樂齡中心，身體一恢復，立即回到志工行列繼續服務，為昨天表揚的全市優秀志工中，年紀最長的一位。

「我們的樂齡時代」攝影展即日起至十月一日在吳園排屋展出，台南市樂齡示範中心學員王佳榮拍攝的「繪聲繪影我也會」，麻豆一百歲阿嬤和自畫像的合照特別吸睛，第一次學畫圖的阿嬤，逢人就說「我一百歲了！」鮮艷用色的作品，讓王佳榮驚艷，以照片及文字記錄，分享樂齡學習的喜悅。