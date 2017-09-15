〈北部〉去年清溝率不到5成 審計處促檢討

2017-09-15

環局：不是所有側溝都需清淤

〔記者陳昀／桃園報導〕淹水、積水是許多市民的惡夢，道路側溝的排水功能維護不可或缺。然而，桃園市審計處指出，去年桃園市的側溝清理率只有四十三．八％，更有部分通報案件延宕一個多月仍未處理；市府環境清潔稽查大隊解釋說，審計處的報告是以清潔長度除以總長度，但不是所有側溝都需要清淤，而通報案件處理延宕問題已於今年修改規定，受理通報後，會在五個工作天內完成清理。

今年已清出1478噸淤泥 絕無怠惰

市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，全市的側溝長度達一五二○公里，去年清潔隊清理六百六十公里，雖然清理的長度比率僅四十三．八％，清出的淤泥量卻高達六三○四噸，而今年至八月底，也已完成清淤三九二公里、一四七八噸淤泥，執行上絕無怠惰。

審計處去年結算報告指出，環境清潔稽查大隊二○一五年起負責市區道路及附屬設施的側溝清理工作，但沒有規劃全面性的清疏計畫及目標，且未確實記錄清淤數量，此外，部分通報案件從受理申請到清疏完成，期間一個多月，要求對此檢討改善。

羅文林說，處理較慢的多為外包廠商執行案件，因此今年在合約中新增規定，要求業者從受理申請到清疏完成，不得超過五個工作日，並需統計污泥量，且要求各區中隊須比照辦理。

羅文林指出，各區中隊必須負責所轄區域的側溝清理，但全市只有十二輛清溝車、「清溝班」隊員共僅七十人，除了人力、機具不足，部分得要專用吊車才能掀起的水溝蓋或抽取難度較高的淤泥，就得外包廠商處理，目前委外廠商有四輛清溝車、二十人，會視需求增加。

淤泥量大區域 每季巡查一次

羅文林說，環境清潔稽查大隊已針對過去通報案件較多、淤泥量較大的區域，擬定六十條「重點巡查路段」，包含桃園區的國際路、中山路等，每季會全部巡查一次。

此外，針對水務局列出的一○六處易淹水地區，包括桃園區武陵高中前中山路、平鎮區振興西路地下道段、中壢區普忠路地下道段、蘆竹區南崁路南崁交流道周邊等，清潔隊每年四月汛期前與每次颱風前，也都會巡檢清理一次。