〈南部〉穿Ｃ字褲環島 蔣誼劭爭全裸權

2017-09-14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕只穿Ｃ字褲裸體機車環島的「網路紅人」蔣誼劭，這幾天在恆春半島出沒，引起部分長輩要他「褲子穿起來」，他昨天在百年恆春古城前，宣示全力推動「全裸合法化」，將與同好舉辦裸體遊行要求政府修法。

有人要他穿褲子 也有人要求合照

二十四歲的蔣誼劭只穿Ｃ字褲裸體騎車，被許多民眾拍下PO網，也遭遇不少警察「關心」，五日從花蓮經台東到恆春半島，他笑說「幾乎每三分鐘就有人要求合照，台灣人其實對全裸的接受度蠻高的。」

蔣誼劭昨天在恆春古城周邊宣揚「全裸合法化」，黝黑精瘦模樣吸引民眾注目，一名路過的女性民眾及恆春青工會長游家銘上前要求合照，游家銘說，非常佩服年輕人為宣揚理念裸身環島，特別提醒他注意防曬並補充水份。

蔣誼劭表示，許多民眾對他爭取「全裸合法化」表達支持，還特地送水鼓勵，前來關心的員警，也僅認為有礙觀瞻，沒有特別為難他，接下來將往高雄以北的都會區挺進，考驗市區民眾的反應。

中學就曾穿丁字褲在街上滑直排輪的蔣誼劭說，家人都很尊重並支持他的訴求及作法，本來只主張在家中或特殊場合全裸，直到在花蓮遇到志同道合朋友，認為應該協助推動「全裸合法化」，才展開全裸環島的宣揚計畫。

認為選擇是否穿衣是基本權利

蔣誼劭認為，人有全裸的權利，人有權選擇自己要全裸還是著衣，這是基本人權．全裸沒傷害到別人，也沒侵犯別人的自由，為什麼不可以？