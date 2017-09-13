〈北部〉鳳林試種甜佳人西瓜 清脆好吃

2017-09-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕提到黃肉西瓜，消費者第一個聯想到「小玉西瓜」，但現在其實已沒有小玉西瓜這樣的品種，市場上除了最常見的「新蘭」，還出現更耐運輸儲藏、甜度十三度的「甜佳人」，果肉比一般黃肉西瓜更清脆好吃！

花蓮縣鳳林鎮的二期西瓜從八月初開始至今，採收季已接近結束，今年二期瓜總面積四百多公頃，比一期西瓜少二百公頃！前兩天因泰利颱風預測將從花蓮登陸，瓜農擔心下雨導致西瓜甜度下降，紛紛搶收，瓜農邱邦融說，「前晚直到半夜十二點多，農民仍然熬夜忙著裝箱、出貨！」

因總統蔡英文連續於二○一五年、一六年造訪花蓮鳳林中心埔西瓜產銷合作社，使得中心埔的西瓜獲得「總統瓜」名號，合作社則自創品牌「卡好大西瓜」透過網路宅配、電商平台、水果盤商等通路銷售，合作社還在二○一五年獲得全國第一張「西瓜產銷履歷」證書，目前獲產銷履歷的面積共廿二公頃。

合作社經理邱邦融說，二期西瓜因為農曆七月普度、拜拜的需求，多種植小瓜，也就是消費者常說的小玉西瓜，過去栽種品種以「新蘭」為主，去年的二期西瓜開始引進新品種「甜佳人」，先種十公頃測試，發現甜佳人碰到炎熱天氣時，俗稱「拉鍊」的瑕疵率只有二％，比新蘭的十％還低，且果實比新蘭大上約二台斤，外觀則呈現橢圓形，果肉比一般黃肉西瓜更鮮豔，帶點橘色調，品嚐起來脆口，甜度十三度，籽也不多，相當適合中心埔的氣候，因此今年增加到四十公頃，如市場接受度高，不排除擴大栽種面積。