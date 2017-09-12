〈北部〉大園兒14公園未設活動中心 民眾失望

2017-09-12

〔記者陳昀／桃園報導〕位於大園區菓林都市計畫區的兒十四兒童公園暨管理中心昨天落成，市長鄭文燦開心剪綵時，菓林里數十名里民到場直說他們要的是活動中心、不是公園管理中心，群眾一度躁動。鄭文燦說，已指示區公所與居民開協調會，待訂出管理辦法後，即開放部分空間讓居民使用，並承諾會補足相關設備。

鄭文燦指出，管理中心為地上二層、地下二層綠建築，由大園區公所編列一億三千萬元工程費，其中二千萬元由交通部補助興建地下停車場，以解決周邊停車問題，將由區公所管理。

菓林里長陳錫達帶頭抱怨說，菓林里一直沒有活動中心，二○○八年規劃兒十四公園時，當時的大園鄉長呂水田（現為大園區長）曾承諾會有菓林里的社區活動中心，結果卻與承諾不同，且停車場的月租費用還比附近民營停車場貴了一千元，而菓林社區發展協會原本滿心期待會有集會所，社區課程也終止向學校借用空間，不料卻是如此結果，讓里民大感失望。

呂水田當場否認曾經承諾過要把這棟建築當成菓林里活動中心，且他擔任鄉長時，陳錫達還不是里長，該處腹地太小，本就不適合當成社區活動中心。

鄭文燦聽完各方意見準備回應時，居民仍不斷插話，讓他一度動氣說：「要不要等我講完？不然換你當市長？」眾人才安靜下來。鄭文燦說，誰是誰非不溯既往，問題會由市府解決，一定會讓社區居民使用到這個空間，已指示區公所與里民、社區發展協會協商，簽訂借用管理辦法，而經評估，二樓的小型展演空間將可以作為里民集會用途。