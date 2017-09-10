〈南部〉剪黏藝師王保原 獲國家文化資產保存獎

2017-09-10

〔記者楊金城／佳里報導〕國寶級剪黏藝師王保原獲第四屆國家文化資產保存獎，下週將由副總統陳建仁頒獎，台南市文化局、文化資產管理處和他在剪黏工作坊教過的徒弟昨在佳里蕭壠文化園區為過九十歲生日的他祝壽，表達對大師的敬意和祝福。

王保原藝師技術傳承自父親王石發，屬潮汕剪黏師傅何金龍的直系傳人，以「甲毛」、「摃槌」等精湛剪黏技藝令人驚嘆，成為當今剪黏藝術的傑作，其作品遍及中西區西羅殿、白河區福安宮及佳里區金唐殿等台南各大廟宇，也幫佳里金唐殿、佳里震興宮的何金龍剪黏作品進行修復。

文化局長葉澤山推崇說，保原師是唯一以剪黏獲文化部頒贈國家文化資產保存獎者，是台南市的光榮，保原師不只是台南之寶，也是台灣人間國寶。

文資處長林喬彬說，為保存與傳承王保原的技藝，文資處開辦「王保原剪黏創作傳習工作坊」至今邁入第六年，傳授徒弟約有六十人，保原師因視力和年事已高而退居幕後，但數十年來剪黏技藝的經驗累積，是指導後輩學習最重要的資產。

年僅十四歲，就讀國二的陳睿謙是王保原工作坊年紀最小的小徒弟，他說，阿公教學嚴謹，有幸跟他習藝是最幸福的一件事。

保原師看到文化局官員、徒弟、金唐殿總幹事楊賢志、震興宮主委張清水等人前來祝壽，心情顯得很高興，「剪黏是我一出生就注定要做的工作」，王保原說。

他並誇耀說：「剪黏，我比父親還厲害，畫畫輸給他而已」，也說做廟宇的工作絕對有神明在默默保佑著，才能讓他順事，談起過往剪黏工作、奇聞軼事，他笑得開朗。