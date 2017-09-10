〈中部〉順天堂醫院 睽違10年再開放

2017-09-10

民眾可一窺76年嘉市醫療史

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市有四百多間醫療院所，孕育許多醫事人才，源自日治時期醫療、教會醫療宣教及「嘉義媽祖婆」許世賢行醫等淵源，市文化局「愛在諸羅－嘉義市醫療故事展」昨天開展，已建七十六年的順天堂醫院，保存日治時期電療儀器、Ｘ光室等，睽違十年再度開放，民眾可一窺許世賢跟張進通這對「鴛鴦博士」的駐診風華。

曾任嘉義市長的張文英、張博雅姊妹，是張進通與許世賢伉儷的女兒，她們昨天為市長涂醒哲等人導覽順天堂醫院，包括許世賢駐診時的診間、電療儀器及寫給張進通的家書等，嘉義市三名醫師市長難得同框。

涂醒哲說，去年嘉市每萬人口執業的醫事人員數是全國第一，醫療資源豐富，在醫療發展史上也扮演重要角色，藉由影像圖文、文物展示，民眾可認識不同時期醫療機構跟醫護人員，也能了解為何嘉市許多家長會期待、鼓勵子女學醫。

涂醒哲表示，日治時期因不准台灣人從政，所以台灣人子弟如前總統李登輝學農，不然就是學醫，國府治台後，二二八事件與白色恐怖時期，家長更要求孩子「有耳無嘴」，學醫可兼顧生活無虞，又不受政治影響，造就不少醫事人才。

張博雅說，這次配合展覽重新開放順天堂醫院，雖然當年父母的診療桌等文物被偷走，但從醫院內匾額可知，民眾病癒後對他們的感謝心意，期待醫界診療病人外，也要關心國家、世界大事，尤其人口老化快，應重視長期照護區塊。

只有週末開放 平日預約參觀

市文化局博物館科長鄧倚欣表示，展覽在市立博物館、史蹟資料館跟順天堂醫院同步進行到十一月二十六日，順天堂醫院只有週末開放，平日採預約參觀制，詳洽05-2788225轉901。