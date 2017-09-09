〈台北都會〉新北免費老屋健檢僅4％申請 挨批成效差

2017-09-09

5萬餘件 僅2003件申請

〔記者賴筱桐／新北報導〕去年二月地震造成台南市維冠大樓倒塌，震出外界對居住安全關注，新北市政府推動免費老屋健檢，全市廿年以上建物超過五萬件，只有兩千餘件申請初勘，約僅占四％，且申請初評和詳評累計約兩百件，比例僅一成，遭質疑成效不彰。工務局解釋，涉及私有財產，法規無強制力，只能加強宣導。

新北市去年二月祭出老屋健檢措施，針對民國八十六年以前領取使用執照的建物，不限樓層，開放民眾免費申請，技師初勘後認為須進一步評估，可申請結構安全初評，有疑慮者再實施詳細評估。

申請初評加詳評 僅214件

工務局統計，全市近廿年以上領有使用執照的建物約五萬餘件，只有二○○三件申請老屋健檢初勘，一○五年申請初評一百五十九件，一○六年申請初評五十件，一○六年的詳評僅五件，總計兩百一十四件，與老屋數量比例懸殊。

工務局︰無強制力 整合難

工務局使用管理科長李冠德表示，申請初勘的二○○三件，已執行一九八○件，其中七十八％無結構安全疑慮，其餘須進一步評估。內政部營建署推出「安家固園」計畫，補助初評六千至八千元，免費幫民眾鑑定，詳評補助四十五％、最高六十萬元，但法規無強制力，涉及私有財產，須整合二分之一所有權人或管理委員會同意，部分民眾擔心違建被查報、建物須進行破壞性實驗、評估結果影響房價等，導致申請意願不高，只能加強宣導。

城鄉局都市更新處主任秘書邱信智說明，老屋健檢結果第三類「應立即補強、修復或重建」總計六十五件，由都更處協助輔導，其中十八件完成修繕或表明無意願由市府介入，另四十七件派駐都更推動師追蹤，已有七件申請「臨門方案」，市府全額補助詳評。鑑定後若進行整建維護，可申請工程經費五十％補助，上限一千萬元，重建者適用新北市推動防災建築再生自治條例，法案目前在議會審議，他坦言，推動最大困難在於社區整合，須取得全部所有權人同意。

議員︰政府主導都更 增誘因

市議會民進黨團總召林秀惠表示，老屋健檢雖是免費，但民眾申請率低，市府總是推託無強制力卸責，態度消極。她舉例，新莊區某屋齡卅年的老舊社區，多年前被鑑定是海砂屋，日前屋頂崩落，差點鬧出人命，改建仍遙遙無期，居民暴露在危險環境中，市府卻無可奈何。她認為，除積極宣導老屋健檢管道，應改變過去由建商主導的都更模式，由政府主導，提高市民參與誘因。