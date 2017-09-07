〈中部〉《染褐根病上週六吊點滴》200年楊桃樹不治 竹崎今報嘉縣府「除名」

2017-09-07

林試所專家診斷 稱「已經沒救了」

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉義仁村三水宮前，縣府列管樹齡二百多年的楊桃樹染「褐根病」，正由嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳團隊「吊點滴」治療，行政院農委會林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株昨來診斷，發現樹皮龜裂壞死、維管束喪失運輸功能，「已經沒救了」，須儘快移除，鄉公所決定今天報請縣府解除列管。

竹崎鄉民代表會副主席蔡瀧賢上週六自費委請詹明勳治療老楊桃樹，採取在樹身吊掛六瓶含抑制真菌的「點滴」，注入樹系根部殺菌，經本報報導後，臉書「護樹的爆料公社」引起回響，如「台灣護樹團體聯盟」指打針只在小樹階段有效，對已形成心材的三年以上樹木是無效的，對大樹吊點滴或打針只是安慰人類心理，沒有實質醫治效果。

網友「莊傑任」認為，管狀結構的土壤改良才有效；「Bank Hsu」也說，樹木是植物不是動物，以治療動物的外科手術施之於植物，是無效且可笑的行為。

嘉大學者：提早2個月治療或有機會

詹明勳受訪回應，染褐根病樹木的水分、養分傳導慢，樹根出現褐色菌絲，點滴有抑制真菌藥劑可殺菌，先前使用此療法，醫治台南市麻豆總爺藝文中心十多棵龍眼樹、嘉義縣番路鄉半天岩樹齡三百年的含笑樹，目前生長情形良好，同法正用於醫治朴子市配天宮九十七歲四季蘭。

詹明勳表示，楊桃樹經儀器檢測，樹身水分傳導率僅五十％，較健康樹木近一百％傳導率，速度慢一半，接近枯萎狀態，若提早二個月醫治，搭配土壤薰蒸滅菌，或許有機會救活。

中興大學園藝系副教授劉東啟受訪表示，染褐根病的樹根如游絲般無力，「吊點滴」無法傳導藥劑，殺菌效果不大，應改良棲地土壤，如加強透水性、在土壤鋪益菌；竹崎鄉公所農業課長張淑純說，樹體在五月已架四根鋼架固定，報縣府解除列管後，將對土壤消毒，避免褐根病感染其他樹木。